"Qui i rapporti ci sono stati, tra incontri e contatti telefonici, e i capi ultras hanno anche proceduto a richieste assolutamente fuori dalla legittimità sportiva. Hanno tutti scelto di confermare le proprie responsabilità con un patteggiamento arrivato prima dei deferimenti. E in questi casi la sanzione prevista si dimezza in automatico".

"Niente sanzioni dunque per il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Interrogato da Chiné, ha confermato di aver incontrato i vertici ultras nel 2022 per motivi di ordine pubblico, ma anche dimostrato di aver avvisato in anticipo sia la Procura Figc sia la Digos di Milano. Nell’accordo si nota anche che Zanetti è l’unico a non aver ricevuto uno stop".

"La Procura ha ritenuto giusto procedere solo con una sanzione pecuniaria perché nell’interrogatorio il vicepresidente ha dimostrato di aver avuto rapporti con i capotifosi solo in quanto gestore di tre ristoranti milanesi. In cui si è limitato a fare qualche video per i bambini e firmare maglie senza mai ricevere alcuna richiesta dagli ultras, come invece è avvenuto per gli altri sanzionati".