"Sul tavolo del presidente di Lega Ezio Maria Simonelli sono così arrivate due lettere: una, aggressiva nel testo, del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che chiedeva di giocare addirittura domenica e non sabato (giorno del suo 76° compleanno) per avere la festa scudetto in un giorno festivo; l’altra, molto «asciutta», del presidente dell’Inter Marotta con la richiesta di giocare giovedì, anche per avere più giorni liberi verso la finale di Champions League a Monaco del 31. Simonelli, che si era già comportato in maniera autonoma in occasione dell’orario di Inter-Roma, quella per il recupero dopo il funerale del Papa, anche stavolta ha fatto una scelta intermedia. Così ha programmato le due sfide per venerdì 23 alle 20.45, un modo per far valere ancora una volta la sua indipendenza da Marotta, che non va dimenticato è quello che lo ha fatto eleggere".