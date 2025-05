Il quotidiano spagnolo parla di un'ipotesi diversa in difesa per la squadra blaugrana in vista della gara contro l'Inter

In Spagna si parla, nell'attesa che siano note le scelte degli allenatori, di come Flick potrebbe decidere di schierare il suo Barcellona nella semifinale di ritorno contro l'Inter. E il quotidiano spagnolo scrive: "Inigo Martinez si farà da parte". Da quanto spiegato dal giornale infatti, contro la formazione nerazzurra, l'allenatore blaugrana porterà avanti l'idea che ha sperimentato nella finale di Coppa del Rey contro il Real. Così Inigo Martinez giocherà da terzino. L'assenza di Alejandro Balde, che non ha ancora recuperato dal problema al bicipite femorale della coscia sinistra, lo costringe a trovare un'alternativa.

"Iñigo Martínez è diventato un titolare indiscusso al Barcellona. Forma la linea difensiva insieme a Pau Cubarsí. Ha partecipato a 43 partite questa stagione in tutti i tornei. Il veterano difensore basco si sposterà a sinistra. Nel corso della sua lunga carriera, il suo ruolo è rimasto pressoché invariato: ha giocato 476 partite come difensore centrale. Ma nella finale di Coppa contro il Real Madrid, Flick gli ha chiesto, nel finale del secondo tempo, di giocare sulla fascia. E così è stato e si è esibito a un buon livello. Non era la prima volta che giocava in quel ruolo. Contro l'Inter potrebbe ritrovarsi in quella posizione. Non c'è ancora nulla di certo ma potrebbe riposare Gerard Martin e Martinez è un giocatore esperto, pronto a giocare ovunque per aiutare la squadra a raggiungere la finale di Monaco", si legge nell'articolo del giornale spagnolo.