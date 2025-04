Centoquindici milioni di euro: questa è la cifra enorme già entrata nelle casse nerazzurre. E vale un record, perché mai nessun club italiano ha toccato queste vette . Il conto è presto fatto, dopo l’ingresso in semifinale. E al netto dei milioni guadagnati per la sola partecipazione, tra bonus d’ingresso, market pool e bonus per il ranking decennale, la squadra di Inzaghi con i soli risultati questo torneo ha prodotto 63,5 milioni, dati dalla somma per i singoli risultati della fase campionato e i vari premi per gli stati d’avanzamento. E non è finita.

Il tutto, ovviamente, al netto del botteghino. Solo nella serata di mercoledì l’Inter ha incassato 10 milioni di euro. E una cifra ancora maggiore arriverà da martedì 6 maggio, giorno della semifinale di ritorno. Ieri è scattata la vendita dei tagliandi per gli abbonati e si sono registrate code virtuali lunghissime. Il sold out è scontato: nel mirino c’è il primato assoluto di incassi, fatto registrare per il derby in semifinale del 2023, ovvero 12,4 milioni. Siamo dentro una stagione senza precedenti, per l’Inter, dal punto di vista dei premi. E siamo anche alla viglia di un’altra manifestazione d’oro come il Mondiale per il club. Potenza di un club che ha costruito una squadra vincente, certo. Potenza però anche di un allenatore che ha saputo condurre la macchina fin qui alla perfezione. Comunque vada, sarà un successo. E certo che non è uno slogan piacevole sull’aspetto sportivo. Ma una società può considerare successi anche i traguardi intermedi. Soprattutto se quegli stessi incassi serviranno per costruire un’Inter ancora più futuribile", si legge.