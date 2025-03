"E da oggi le stelle dell’Inter diventano 22. Non bastano le due, luminose, già collezionate sul campo in 116 anni di storia, che corrispondono ai venti scudetti conquistati tra il 1910 e il 2024: è in arrivo un firmamento d’oro zecchino, nel vero senso della parola. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha coniato un contingente di venti dittici celebrativi — e, garantiscono, portafortuna — in oro purissimo dedicato ai titoli nerazzurri. L’artista incisore Valerio De Seta ha riprodotto gli elementi che caratterizzano la genetica dell’F.C. Internazionale, come la macula del serpente simbolo della Beneamata, le strisce verticali della maglia, il nuovo logo erede di quello originale e futurista di Giorgio Muggiani disegnato nel 1908 e poi gli anni di ogni stagione scudettata, due per ogni punta di stella, con particolare rilevanza per l’annata 1965-1966, decimo scudetto con Helenio Herrera in panchina e la presidenza di Angelo Moratti, e per il 2023-2024, ventesimo titolo con Simone Inzaghi, Zhang e Marotta", scrive il Corriere della Sera.