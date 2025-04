Inter, Inzaghi ha 3 segreti: i fattori del sogno Triplete, è già nella storia

L’Inter continua a sognare un’impresa storica: vincere il Triplete, come nel 2010. Ma tra Champions League, campionato e Coppa Italia, nulla è scontato. C’è anche il rischio di chiudere senza trofei. Tuttavia, una cosa è certa: questa squadra verrà ricordata, comunque vada. Il merito va a chi l’ha costruita, dai dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin, fino a Simone Inzaghi, che ne è stato l’architetto principale, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Tutto è cominciato quattro anni fa, dopo lo scudetto e le partenze pesanti di Lukaku e Hakimi. In pochi avrebbero scommesso su un’Inter così solida in così poco tempo. E invece, oggi è una delle squadre più complete d’Europa, con l’unico limite di un’età media piuttosto alta. In semifinale di Champions affronterà il Barcellona. “Non partiamo sfavoriti”, ha detto Marotta a Sky, ricordando come solo Helenio Herrera, prima di Inzaghi, fosse arrivato due volte tra le migliori quattro d’Europa.