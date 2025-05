L’esodo nerazzurro in Germania per la finale con il PSG: tifosi ovunque e controlli rafforzati per il rischio scontri

Alessandro De Felice Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 15:32)

Sono circa 40mila gli interisti pronti a invadere Monaco di Baviera per la finale di Champions contro il PSG. Un’onda di passione nerazzurra, fatta di sacrifici e chilometri percorsi per inseguire un sogno europeo che si riaccende dopo il trionfo del 2010. “Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere”, canteranno a squarciagola i tifosi, che hanno trasformato un viaggio continentale in una vera dichiarazione d’amore alla squadra.

L’esodo inizia oggi, con ogni mezzo possibile: voli, treni, auto (più di 500 chilometri da Milano, un tragitto sostenibile) e pullman. Secondo i dati di Trainline, la domanda di biglietti ferroviari dall’Italia verso Monaco è aumentata del 300% rispetto alla settimana scorsa. L’Inter aveva a disposizione 18mila biglietti per i propri tifosi, ma il popolo nerazzurro sarà almeno il doppio, arrivando a toccare quota 40mila: molti si riverseranno in Baviera senza un biglietto, nella speranza di trovare un posto last minute o di godersi comunque la festa.

La città tedesca, nelle prossime ore, parlerà italiano. Oltre all’Allianz Arena, ci saranno punti nevralgici dove si concentrerà la passione interista: in zona Schwabinger Tor alloggerà la squadra e i tifosi proveranno a strappare un saluto ai propri beniamini. Il cuore pulsante del tifo sarà invece Odeonsplatz, dove domani dalle 11 alle 16 andrà in scena il Fan Meeting Point: musica dal vivo, la voce di Ligabue e la presenza di leggende nerazzurre come Vieri, Pandev, Julio Cesar, Cordoba e Galante.

Ma questa invasione pacifica porta con sé anche un’ombra. PSG-Inter è classificata come partita ad alto rischio e la polizia tedesca, insieme agli agenti italiani e francesi, si prepara a schierare circa 2mila unità. I controlli alle frontiere sono stati rafforzati e la polizia antisommossa bavarese sarà pronta a intervenire. Oltre agli ultras dell’Inter (che hanno legami di amicizia con i gemellati del Nizza, acerrimi rivali del PSG), si teme la presenza di gruppi violenti indipendenti al seguito dei francesi, con l’aggiunta di ultras napoletani, come accaduto in semifinale contro l’Arsenal.

I precedenti sono un campanello d’allarme: nel 2018 gli scontri tra ultras interisti e napoletani a San Siro portarono alla morte di Daniele Belardinelli, capo ultrà del Varese. Ora Monaco si prepara ad accogliere migliaia di cuori nerazzurri, pronti a colorare la città e a spingere l’Inter verso un sogno chiamato Champions. Tra cori, striscioni e… un occhio attento alle tensioni.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)