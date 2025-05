INTER - "Tiri dal dischetto, provati più volte ad Appiano in settimana. Basta chiamarla lotteria, per pietà, basta: non è una lotteria, tirare (e parare) un rigore non è come lanciare una monetina ma è un’abilità. E l’Inter i suoi specialisti ce li ha. Inzaghi può avere cinque nomi in testa. Ma poi molto dipenderà anche dalle sostituzioni: la squadra che arriva in fondo al minuto 120 non è quella che inizia, di sicuro. L’Inter comunque non può prescindere da Calhanoglu. È il maestro della specialità, lo chef migliore: 49 rigori segnati su 55 in carriera, limitandoci alla Serie A siamo a 19 centri su 20 tentativi. Chi dopo Hakan? È logico pensare che Asllani possa entrare anche solo per tirare, vista la confidenza mostrata in tempi recenti. E poi Mkhitaryan, uomo da 12 gol su 15 (ma l’ultimo centro risale al novembre 2021). Occhi su Taremi, poi: 59 gol (tra cui quelli alla Stella Rossa e al Lecce in questa stagione) e 10 errori. E l’ultimo potenziale nome? Difficile escludere Lautaro. Il Toro non ha un rapporto semplice con i penalty, ma ha voglia di riscatto dopo Madrid. Al Mondiale calciò contro l’Olanda e in finale con la Francia il ct Scaloni a lui aveva affidato il quinto tiro (non ce ne fu bisogno). Altri? Acerbi calciò a Madrid. E poi Zielinski e Zalewski, oltre ovviamente alle mani di Sommer", scrive La Gazzetta dello Sport.