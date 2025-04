Nell'intervista realizzata ieri da Sky, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato non solo della Champions e anche dell'obbiettivo scudetto e del prossimo impegno dei nerazzurri a Bologna definito come "La partita più importante della stagione".

"Il messaggio è chiaro, anche se l’acido lattico è ancora in circolo: serve uno sforzo extra in una giornata che può essere lo snodo per lo scudetto. Se l’Inter aveva un jolly da giocarsi, se l’è già bruciato a Parma prima della doppia sfida col Bayern. Adesso che la bufera tedesca è passata e sull’Inter splende il sole, bisogna approfittarne, perché vincere aiuta sempre a vincere: banale, ma vero, specialmente se l’adrenalina resta in circolo", sottolinea il Corriere della Sera.