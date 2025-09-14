Altri 4 gol incassati, Chivu cerca correttivi: il portiere svizzero ha mostrato qualche incertezza di troppo

Sei gol subiti in appena tre partite di campionato rappresentano un campanello d’allarme che l’Inter non può trascurare. Una responsabilità diffusa coinvolge più giocatori, con errori individuali che si sommano a un atteggiamento difensivo eccessivamente fragile nelle fasi di non possesso e sulle palle inattive.

Secondo Il Corriere dello Sport, Sul banco degli imputati c’è anche Yann Sommer, che ha colpe su tre delle quattro reti incassate: poco reattivo sui tiri da fuori di Yldiz e Adzic e in ritardo sull’incornata di Khephren Thuram. Dal protagonista dei miracoli con il Barcellona in semifinale di Champions al crollo dell’ultima gara, lo svizzero dovrà ritrovare affidabilità per conservare la titolarità.