Sei gol subiti in appena tre partite di campionato rappresentano un campanello d’allarme che l’Inter non può trascurare. Una responsabilità diffusa coinvolge più giocatori, con errori individuali che si sommano a un atteggiamento difensivo eccessivamente fragile nelle fasi di non possesso e sulle palle inattive.
Inter, allarme difesa: troppi errori, riflessioni su Sommer e confronto Chivu-squadra
Secondo Il Corriere dello Sport, Sul banco degli imputati c’è anche Yann Sommer, che ha colpe su tre delle quattro reti incassate: poco reattivo sui tiri da fuori di Yldiz e Adzic e in ritardo sull’incornata di Khephren Thuram. Dal protagonista dei miracoli con il Barcellona in semifinale di Champions al crollo dell’ultima gara, lo svizzero dovrà ritrovare affidabilità per conservare la titolarità.
“Un netto calo di rendimento spiazzante e preoccupante che si farà spazio in agenda tra i ragionamenti che lo staff tecnico svilupperà ad Appiano Gentile. Da ultimo baluardo, lo svizzero dovrà essere in grado di garantire la stessa sicurezza di sempre ai compagni: solo così potrà mantenere la sua titolarità al riparo dalle insidie di Martinez”.
Non mancano responsabilità per Manuel Akanji, che ha concesso spazio a Kelly sull’1-0, e per Piotr Zielinski, colpevole di essersi perso Thuram Jr. sul 3-3.
Chivu, dopo aver richiamato la squadra in conferenza stampa, ha programmato subito un confronto diretto per riportare concretezza e pragmatismo, come confermato anche dalle parole di Alessandro Bastoni: “Meglio che certe batoste arrivino ora. Dovevamo essere più decisi e concentrati”.
