"Entro domani sera, al più tardi giovedì mattina, il conclave sarà finito. L'Inter avrà il suo allenatore: se non sarà Inzaghi, sarà il suo sostituto, per la scelta del quale non passerebbero più di 24-36 ore. Non è infatti immaginabile che un club come quello nerazzurro sia rimasto con le mani in mano in questi giorni/settimane, ovvero da quando l'offerta dell'Al Hilal è diventata di dominio pubblico.