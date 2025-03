Yann Sommer tornerà regolarmente al suo posto in Inter-Feyenoord di questa sera. Simone Inzaghi ha confermato in conferenza stampa quanto ipotizzato da Fcinter1908.it nella mattina di ieri, sciogliendo il primo dubbio di formazione in vista della sfida di stasera. Ma come gestirà l'allenatore nerazzurro il dualismo tra lo svizzero e Josep Martinez? Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"L’estremo difensore svizzero rientrerà così in campo a meno di tre settimane dall’operazione a cui aveva dovuto sottoporsi per ridurre la frattura al pollice. Per Inzaghi non si è trattato di una scelta semplice visto che in questo periodo Josep Martinez si è dimostrato più che all’altezza. L’infortunio di Sommer aveva gettato un filo di preoccupazione nell’ambiente, ma lo spagnolo con la sua reattività e la sua sicurezza ha fatto capire che l’investimento realizzato l’estate scorsa (complessivamente da circa 15 milioni) è azzeccato. L’ex Genoa continuerà a giocare in Coppa Italia, con il doppio derby in semifinale ad aprile, restituendo la titolarità a Sommer in Serie A e in Champions".