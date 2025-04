L’Inter affronta il Bayern Monaco nella quarta di nove partite in 27 giorni, la più difficile del ciclo, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I tedeschi sono in emergenza con 7 assenze importanti, ma le cose non vanno bene nemmeno per i nerazzurri e lo ha sottolineato Simone Inzaghi in conferenza stampa. "Tornare a casa con un risultato positivo, sposterebbe sul piatto nerazzurro la bilancia del pronostico. E per una volta, lasciamo stare fatturati e monte ingaggi, ché se dipendesse solo da quelli le partite non servirebbe giocarle, nemmeno in Italia. Dumfries è il vero rimpianto di Inzaghi, anche se il tecnico sottolinea con rammarico che «avremo appena 16 giocatori di movimento, ma si parla soltanto delle assenze del Bayern».