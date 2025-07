La squadra di Chivu è in vacanza e ripartirà a fine mese per iniziare la nuova stagione. Prima gara di campionato il 25 agosto col Torino

"La nuova stagione dell’Inter partirà in maniera diversa dal solito, i giocatori arriveranno ad Appiano in momenti differenti anche per svolgere i classici test fisici di inizio anno. La data del raduno deve essere ancora ufficializzata, ma sarà tra il 27 e il 28 luglio, dunque meno di un mese prima del via del campionato (che per l’Inter partirà lunedì 25 agosto contro il Torino a San Siro). Saranno programmate diverse amichevoli: avversari da definire, ma l’ultimo test dovrebbe essere contro il Monza", scrive La Gazzetta dello Sport.