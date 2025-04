Inzaghi deve tenere conto dell'importanza della sfida di oggi senza dimenticare all'orizzonte la sfida di mercoledì contro il Bayern, nella semifinale di Champions e che dopo la vittoria dell'andata "è uno sogno che si è fatto goloso". Ovviamente si pensa una gara alla volta perché dopo la gara contro i tedeschi arriverà un'altra gara difficile per i nerazzurri, quella contro il Bologna che sta lottando per il quarto posto insieme alle altre rivali. La partita contro gli uomini di Italiano si gioca al Dall'Ara nel giorno di Pasqua e tre giorni dopo, il 23 aprile arriverà il derby di ritorno di Coppa Italia.

Le indicazioni sulla formazione

Un aprile "crudele e prosciugante". Nella gara contro il Cagliari il mister pensa così di schierare in difesa Bisseck e de Vrij con Bastoni. Se Inzaghi decidesse di non schierare il difensore italiano dal primo minuto, potrebbe esserci Pavard a destra e braccetto di sinistra il tedesco. Frattesi, reduce dal gol da favola nella gara contro il Bayern, dovrebbe giocare al posto di Mkhitaryan. Barella era squalificato a Parma, dovrebbe tornare dal primo minuto. Ballottaggio in mezzo tra Asllani e Calhanoglu. Dopo 4 gare da titolare sulla destra, sta sostituendo Dumfries, a destra al posto di Darmian potrebbe giocare Zalewski e a sinistra Dimarco è favorito su Carlos Augusto. Ma l'esterno italiano è da gestire, facile che i due si alterneranno a gara in corso. Favorito Arnautovic accanto a Lautaro, riposerà Thuram. Mentre Taremi è tornato in gruppo.