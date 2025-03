Sarà una sosta molto serena per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo la vittoria di Bergamo si gode il +3 in classifica sul Napoli

Sarà una sosta molto serena per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo la vittoria di Bergamo si gode il +3 in classifica sul Napoli e il +6 sull'Atalanta. Al rientro dalla pausa per le nazionali, l'allenatore nerazzurro potrà anche contare sul recupero di alcuni calciatori importanti, come riferisce il Corriere dello Sport:

"In attesa di un aprile di fuoco, se non altro, la sosta per le nazionali permetterà ai nerazzurri di svuotare l’infermeria. Anche se ieri si è fatto male Dumfries, uscito dal campo per un problema alla coscia. Alla ripresa, comunque, Inzaghi dovrebbe ritrovare in un colpo solo Dimarco, Darmian, Zalewski e De Vrij".