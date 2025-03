Sarà un mese tremendo, in cui l'Inter si giocherà tutto o quasi della sua fin qui splendida stagione. Ad aprile, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri sono chiamati a uno sforzo sovraumano, con quattro partite in più rispetto a Napoli e Atalanta, dirette rivali nella corsa scudetto. Si legge su Tuttosport:

"A differenza di Napoli e Atalanta, l’Inter in questo mese avrà quattro partite in più: le due di semifinale di Coppa Italia col Milan (2 e 23 aprile) e i quarti di Champions col Bayern Monaco (8 e 16). È assai plausibile - e umano... - che il gruppo nerazzurro possa accusare un calo soprattutto dopo le due sfide in Europa, col ritorno con il Bayern che cadrà quattro giorni prima della trasferta in campionato a Bologna, mentre la gara con la Roma a San Siro si giocherà dopo il derby di ritorno. E le squadre di Italiano e Ranieri sono senza dubbio due fra quelle più in forma dell’ultimo periodo".