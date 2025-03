Inter e Udinese si affronteranno domani sera alle 18 a San Siro. Per i nerazzurri sarà una partita fondamentale per proseguire la corsa verso lo scudetto.

"Fra gli undici interisti convocati nelle nazionali, al netto poi di malanni che ne hanno poi impedito l’utilizzo (vedi Lautaro), non c’era Federico Dimarco. L’esterno sinistro si era infortunato contro il Napoli, ha saltato anche gli impegni con l’Italia e si ripresenta adesso contro l’Udinese in un match delicato, anche per le altre assenze. Senza Denzel Dumfries sull’altro lato, Dimarco avrà ancora più importanza nel creare la superiorità con le sue risalite e i suggerimenti per le punte", scrive La Gazzetta dello Sport.