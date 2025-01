"In una bella serata per gli interisti, il rimpianto è stato vedere andare in gol Esposito, che l’Empoli potrà riscattare per cinque milioni. Arrabbiatissimo invece D’Aversa. L’Empoli scivola a un solo punto dalla zona retrocessione, dopo un avvio di stagione in cui aveva battuto la Roma e costretto al pari la Juve. A sperare in lui era anche Antonio Conte, suo grande amico: l’ha conosciuto a Siena quando ancora giocava, e il tecnico del Napoli faceva da vice a Gigi De Canio. Non gli ha fatto il regalo che avrebbe voluto".