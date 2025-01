VIDEO / Lautaro MVP con l’Empoli: “Ragazzi, 111. Grazie per il supporto”

"111 ragazzi. grazie mille per il vostro supporto di sempre. Vi mando un forte abbraccio e forza Inter". Così il capitano nerazzurro,Lautaro Martinez ha commentato sui profili social del club l'ennesimo premio come migliore in campo. Questa volta lo ha ricevuto dopo la vittoria sull'Empoli arrivata dopo il pari con il Bologna e anche grazie ad un suo gol. Il primo, perché è stato lui a sbloccare la partita. Si tratta del 111 gol in maglia nerazzurra in Serie A e la rete lo porta ad eguagliare in questa speciale classifica Icardi. Ora ha nel mirino Neyer che di gol in A con la maglia dell'Inter ne ha segnati 136. Ma Lauti è già da tempo nella storia interista.