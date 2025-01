Non basta il solito Dumfries e nemmeno il ritorno al gol in casa dopo settanta giorni di Lautaro, perché la squadra di Italiano anche se viene infilata sempre in contropiede, è la prima ad andare in rete con Castro e poi ha i nervi saldi per annullare la rimonta a metà ripresa con un tiro di Holm, deviato da Bastoni.

"Se per l’Inter dovevano essere le prove generali del sorpasso in vetta, non sono andate come voleva Inzaghi, che puntava a mettere pressione su Napoli e Atalanta che si sfidano sabato. La squadra di Conte poi avrà anche il big match con la Juve, mentre l’Inter se la vedrà con Empoli e Lecce: il percorso studiato da Inzaghi è ancora lì, ma è male illuminato perché Asllani non ha ritmo ed esce tra qualche fischio. E anche Zielinski fa rimpiangere Mkhitaryan quando la palla ce l’ha il Bologna. Senza contare che i cambi, ancora una volta come a Riad, non sono un valore aggiunto, con Taremi troppo tenero sotto porta. Così i nerazzurri lasciano la rimonta a metà. E non è la prima volta", aggiunge il quotidiano.