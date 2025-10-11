"Gli errori dal dischetto di Luis Henrique e Acerbi abbinati agli splendidi interventi acrobatici del portiere argentino-piemontese Musso (ex Atalanta) costano all’Inter la sconfitta nella prima edizione della “Coppa della Ricostruzione” libica, trofeo fortemente voluto e organizzato con il patrocinio del “Libya Development and Reconstruction Fund”". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla sconfitta in amichevole dell'Inter contro l'Atletico, sconfitta arrivata dopo i calci di rigore.
TS – Inter-Atletico, nerazzurri timidi e poco concentrati nel primo tempo. E Bisseck…
L'Atleti è passato in vantaggio al 35' grazie al gol di Carlos Martin, anche per via di un Palacios tutt'altro che impeccabile. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Bisseck sugli sviluppi di un calcio piazzato di Mkhitaryan. Un gol "che riscattava un primo tempo giocato dai milanesi al piccolo trotto, con timidezza e scarsa concentrazione", scrive Tuttosport. Un match che ha dato alcune risposte a Chivu anche se, ovviamente, è da ribadire che entrambe le squadre erano prive di diversi titolarissimi chiamati dalle rispettive Nazionali.
"Nonostante gli enormi sforzi degli organizzatori (in tribuna d’onore c’era il generale Khalifa Haftar potente leader della Cirenaica e dell’intero est libico menre il calcio d’inizio l’ha battuto il suo ambizioso secondogenito Balgasem) hanno sorpreso le assenze dei due principiali “esecutivi” nerazzurri ossia il presidente Beppe Marotta e il suo vice Javier Zanetti. C’erano Ausilio e Baccin al seguito della squadra, rientrata già nella notte a Milano: ora i giocatori godranno di due giorni di riposo, poi inizieranno a preparare la sfida con la Roma", si legge su Tuttosport.
