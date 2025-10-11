TS – Inter-Atletico, nerazzurri timidi e poco concentrati nel primo tempo. E Bisseck…

"Hanno sorpreso le assenze dei due principiali “esecutivi” nerazzurri ossia il presidente Beppe Marotta e il suo vice Javier Zanetti", scrive poi Tuttosport

"Gli errori dal dischetto di Luis Henrique e Acerbi abbinati agli splendidi interventi acrobatici del portiere argentino-piemontese Musso (ex Atalanta) costano all’Inter la sconfitta nella prima edizione della “Coppa della Ricostruzione” libica, trofeo fortemente voluto e organizzato con il patrocinio del “Libya Development and Reconstruction Fund”". Apre così l'articolo di Tuttosport sulla sconfitta in amichevole dell'Inter contro l'Atletico, sconfitta arrivata dopo i calci di rigore.

L'Atleti è passato in vantaggio al 35' grazie al gol di Carlos Martin, anche per via di un Palacios tutt'altro che impeccabile. Nella ripresa è arrivato il pareggio di Bisseck sugli sviluppi di un calcio piazzato di Mkhitaryan. Un gol "che riscattava un primo tempo giocato dai milanesi al piccolo trotto, con timidezza e scarsa concentrazione", scrive Tuttosport. Un match che ha dato alcune risposte a Chivu anche se, ovviamente, è da ribadire che entrambe le squadre erano prive di diversi titolarissimi chiamati dalle rispettive Nazionali.