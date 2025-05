Focus sulle aspettative del popolo nerazzurro in vista della gara con i blaugrana dal quotidiano in edicola oggi

E' una provocazione, non una notizia. Ma serve a chiarire la prospettiva dalla quale l'Inter arriva alla sfida di stasera. Libero in edicola oggi spiega in questo modo l'importanza della gara, le possibilità dei nerazzurri di passare il turno e il cammino prezioso fatto finora. Si legge infatti:

"«Internazionale devi vincere». Così dice il coro che risuonerà più volte stasera (alle 21, Sky Sport e Tv8) nel Meazza da record (15 partite casalinghe in Champions senza ko e 13 milioni di incasso). Proponiamo un’alternativa: Internazionale puoi vincere. Tanto potere è volere, quindi siamo lì, ma la sfumatura è essenziale per chiarire un concetto: l’Inter non ha l’obbligo di vincere per nobilitare o addirittura salvare la stagione. Sarà buona in ogni caso. Lo pensano la società e, pian piano, i tifosi. A buon rendere.