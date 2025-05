Verso Inter-Barcellona, cresce l’ottimismo su Pavard. Out col Verona, ma…

Cresce la speranza nell'Inter per il recupero di Benjamin Pavard in vista della semifinale contro il Barcellona

Cresce la speranza nell'Inter per il recupero di Benjamin Pavard in vista della semifinale contro il Barcellona. Il difensore non sarà disponibile contro il Verona, ma ci sono buone probabilità che possa rientrare per il ritorno contro i blaugrana. Tuttavia, prima di confermare il suo ritorno, sarà necessario almeno un allenamento in gruppo come spiega la Gazzetta dello Sport.