"Per eliminare Yamal forse servirà una botta di culé, come sono ribattezzati i tifosi catalani, ma l’Inter può farcela, l’impresa non è impossibile a patto di ripetere e se possibile alzare un livello già altissimo di prestazione. Ci aspettiamo un altro show. Resiste una differenza sostanziale. Flick terrà Lewandowski in panchina, Simone non ha alternative credibili al recupero di Lautaro. San Siro può dare ulteriore forza. È la partita dell’anno. Una legge non scritta spiega perché l’Inter, pur essendo la più forte, stia lasciando andare lo scudetto ma può tornare in finale due anni dopo Istanbul. È l’ultima possibilità per tanti senatori, si chiuderebbe un ciclo fantastico", sottolinea il Corriere dello Sport.