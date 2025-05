Inter-Barcellona, le ultime su Lautaro e Pavard. “La sensazione è che domani…”

"Questa mattina, entrambi, sia Lautaro che Pavard, dovrebbero allenarsi in gruppo e in base a quello che riusciranno a fare sul campo si avrà una versione definitiva circa le reali possibilità di averli in campo domani. La sensazione è che alla fine Simone Inzaghi riuscirà a convocarli entrambi, da capire, invece, quale sarà per loro il piano partita. Tutto dipenderà esclusivamente dal dolore, la questione non è atletica, visto che non ci sono stati lunghi stop a incidere sulla condizione atletica", spiega l'edizione odierna di Libero.