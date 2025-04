L'ipotesi arriva dall'edizione odierna di Repubblica: Inzaghi sta già pensando a come comportarsi in caso di assenza del francese

Se l'Inter si ritrova in questo momento di difficoltà è anche per i numerosi infortuni che hanno privato Inzaghi di diverse scelte nel corso dei mesi. Pensando al presente, nonostante il recupero di Dumfries e Zielinski, la porta dell'infermeria continua a essere aperta. Dentro ci è finito Pavard, le cui condizioni sono da valutare, e per il momento ci rimane anche Marcus Thuram. L'attaccante francese è quello che tiene più in apprensione l'ambiente nerazzurro in vista della trasferta di Barcellona.