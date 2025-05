"Da record l’incasso, da pelle d’oca l’accoglienza che lo stadio ha riservato a Lautaro Martinez e compagni: la coreografia con le bandierine nerazzurre che ha coinvolto tutto San Siro, componendo la scritta «Forza Inter» rubava l’occhio. In tribuna era sold out anche tra numeri uno: presenti, tra gli altri, il presidente della Fifa Gianni Infantino, quello della Uefa Aleksander Ceferin, e poi Fabregas, Rooney, Bonucci, De Rossi, il doppio ex Figo e gli ex nerazzurri Julio Cesar, Cambiasso, Materazzi, Cordoba, Pandev, Berti, Cruz, Frey, Galante, Colonnese. Si sono goduti una partita indimenticabile, mentre qualche tifoso pessimista ha gettato la spugna troppo presto: chi era uscito dallo stadio dopo il 3-2 blaugrana, ha provato a rientrare dopo il gol di Acerbi", precisa Gazzetta.