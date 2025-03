"Quel 95 che Alessandro Bastoni si porta stampato sulla maglia non è mai stato popolare come nelle ultime ore. Perché 95 sono pure i minuti per i quali — recupero compreso — i tifosi dell’Inter lo avrebbero voluto in campo al Maradona, e invece la speranza è rimasta un desiderio inesaudito. Per i dettagli chiedere a Simone Inzaghi, che al minuto 81 della sfida scudetto col Napoli ha richiamato in panchina il suo muro in carne e ossa. Sei minuti dopo, fatalmente, Billing è sbucato davanti a Martinez e ha disinnescato il tentativo di fuga dell’Inter. E allora vale la pena approfondire, perché non c’è titolarissimo più titolarissimo di Bastoni — 37 partite su 39 in stagione, nessuno come lui nella rosa interista — ma allo stesso tempo non c’è giocatore più sostituito di lui: siamo a 23 cambi da agosto a oggi, 18 dei quali solo in Serie A", scrive La Gazzetta dello Sport.