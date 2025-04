"I rigori si studiano, si preparano, si battono a fine allenamento: se il secondo atto con il Bayern dovesse sbarcare sull’isola degli undici metri, bisogna essere attrezzati per sopravvivere. Lo ha spiegato ieri Inzaghi, «quando c’è una gara secca i rigori si provano sempre». Sanchez e Klaassen, due dei tre rigoristi che contro l’Atletico mancarono il bersaglio, questa sera non potranno ripetersi semplicemente perché non vestono più la maglia dell’Inter. Il terzo invece sarà in prima fila e non si tirerà certo indietro se i rigori busseranno di nuovo alla porta, perché Lautaro il suo trauma di Coppa lo ha superato a gennaio nel 3-0 al Monaco, la partita che ha garantito all’Inter gli ottavi diretti. Ed è da quel tiro, un dritto per dritto quasi intercettato dal portiere che aveva fatto tremare Calha – in tribuna per infortunio – che è davvero sbocciato il Toro scatenato di questa Champions: contro il Bayern, il capitano è pronto a deciderla anche così", scrive La Gazzetta dello Sport.