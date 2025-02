Svecchiare la squadra, l'U23, lo stadio e maggiori investimenti sul mercato. Sono le linee guida che Oaktree ha affidato alla dirigenza nerazzurra e che Beppe Marotta ha spiegato davanti ai giornalisti. "Marotta sa che l’Inter non è perfetta. A giugno interverrà. I principali difetti di fabbrica sono le alternative non all’altezza in attacco e l’età: i titolari allo Stadium avevano in media trent’anni e cinque mesi. Un big partirà. Il maggiore indiziato è Frattesi, ma dipenderà dalle offerte. Lasceranno Arnautovic e Correa, in scadenza. Saluterà uno fra Acerbi e De Vrij", spiega Repubblica.