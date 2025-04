Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci parla di Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera. "L’ultima occasione del Milan, la resa dei conti con la sua pallida stagione fatta di rare impennate e spaventose cadute. Il quinto derby, in casa dei cugini, è una piccola scialuppa di salvataggio tra le onde altissime di una tempesta che il capitano Conceicao non è riuscito a governare. Inzaghi sta notevolmente meglio, è primo in classifica anche se a pari merito con il Napoli, deve giocare una entusiasmante doppia semifinale di Champions con il Barcellona, insegue ancora il Triplete. Stasera, dentro San Siro quasi esaurito e elettrico, si gioca quello che è «solo» il terzo obiettivo dei nerazzurri. Ma dopo la sconfitta all’ultimo respiro di Bologna, è necessario dare una risposta e non solo per tenere acceso il sogno della tripletta di mourinhana memoria".