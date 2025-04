Tutto in 8 giorni: l'Inter si gioca la possibilità di rimanere ancora in corsa su ogni fronte affrontando in rapida successione Bayern Monaco, Bologna e Milan. Un trittico da paura, come scrive il Corriere dello Sport: "Una settimana da Triplete. Nello spazio di 8 giorni, infatti, l'Inter affronterà il Bayern, per il ritorno dei quarti di Champions, il Bologna, in una curva pericolosa del campionato, e il Milan, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Insomma, è uno snodo decisivo della stagione".