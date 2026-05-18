Il capitano interista ha superato quota 20 prodezze in stagione: sono 22, considerando tutte le competizioni

Marco Astori Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 09:46)

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Non è riuscito a lasciare il segno ieri contro il Verona Lautaro Martinez, che è comunque ormai ad un passo dal vincere la classifica dei cannonieri in Serie A. Nonostante sia in forse la sua presenza all'ultima contro il Bologna come quella di tutti i nazionali che faranno il mondiale, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport: "Il capitano interista ha superato quota 20 prodezze in stagione: sono 22, considerando tutte le competizioni.

È il quinto anno di fila che accade, il sesto negli ultimi 7. Così, nei mesi scorsi, ha anche raggiunto e superato Boninsegna al terzo posto tra i bomber storici della squadra nerazzurra, con 175 centri. E potrebbe fermarsi qui per questa stagione, visto che è tutto da verificare, peraltro, se Lautaro sarà in campo anche contro il Bologna per l’ultimo turno della Serie A. L’intenzione di Chivu, infatti, è quella di “liberare” in anticipo i nerazzurri che prenderanno parte il Mondiale, esentandoli dalla trasferta in Emilia e dando così spazio a numerosi componenti dell’Inter Under 23.

Il Toro, evidentemente, è tra coloro che trascorreranno parte dell’estate negli Usa, per rassegna iridata. Poi, la rinuncia a Bologna, dipenderà anche dalla sua volontà, visto che quando si impunta è difficilmente “contenibile”. A proposito della prossima settimana, da ricordare anche un altro appuntamento. La prima squadra, infatti, giovedì pomeriggio, svolgerà un allenamento all’Arena Civica di Milano, preceduto da un’esibizione delle Inter Legend. Probabile, quindi, che quello sia il momento del parziale rompete le righe".