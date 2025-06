Una notizia che ha fatto molto rumore: l'Inter, nella giornata di ieri, ha annunciato il rimborso con largo anticipo del bond da 400 milioni di euro emesso a febbraio 2022 . Una mossa che testimonia l'ottimo lavoro dal punto di vista finanziario da parte del management nerazzurro in questi anni, come sottolinea Tuttosport: "L'Inter procede sulla strada del risanamento dei conti. [...] Oaktree - tra i sottoscrittori del bond, ma con quote marginali - era già intervenuto di recente, riacquistando una quota pari a 15 milioni di euro, e potrebbe mettere di nuovo mani al portafogli per ridurre l'indebitamento interista.

Per il resto, tutto porta a una nuova operazione di finanziamento, ma in condizioni molto diverse. Oaktree ha infatti deciso la chiusura anticipata del bond non solo per evitare che diventasse a breve termine, appesantendo l'indice di liquidità, ma anche per alleggerire in generale i conti dell'Inter, magari in ottica di una futura cessione che resta nel medio periodo uno degli sbocchi "ontologici" per qualsiasi fondo.