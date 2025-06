"Questi, alla Gazzetta di Parma aveva messo fretta all'Inter («Serve un'offerta economica interessante e tempi brevi, perché non vogliamo ridurci a trattare a fine agosto») e ieri l'Inter - anche alla luce dell'emergenza in attacco - ha impresso un'importante accelerazione alzando l'offerta fino ad arrivare a 25 milioni per il cartellino bonus inclusi. Il Parma ne vuole 25 più bonus, ma ormai siamo alle schermaglie finali visto che l'interessato ha già trovato l'accordo con i nerazzurri in base a un contratto fino al 2030 a 2 milioni a stagione".

Esposito e gli Stati Uniti

"La trattativa è formalmente slegata a quella per Sebastiano Esposito, valutato 8-10 milioni dall'Inter: se ne riparlerà dopo che Cuesta, che si è insediato ieri a Parma, valuterà il profilo dell'attaccante. All'Inter piuttosto interessa avere subito Bonny: in tal senso non va escluso che il giocatore - grazie a un accordo tra club - possa partire per gli Stati Uniti e allenarsi con i nuovi compagni in attesa del tesseramento".