"La prossima potrebbe essere la settimana di Bonny. Perché manca davvero poco a trovare un’intesa tra Inter e Parma. E perché dovrebbe essere sufficiente un nuovo contatto (esiste già un appuntamento fissato tra i due club) per fare spuntare la fumata bianca". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa, in dirittura d'arrivo, che dovrebbe portare Bonny dal Parma all'Inter.

"Cosa manca, però, per chiudere? Innanzitutto colmare la distanza ormai minima tra domanda ed offerta. E poi l’accordo sulla formula dell’affare, che rischia di essere piuttosto articolato", aggiunge poi il CorSport che poi entra nel dettaglio. L'Inter ha messo sul tavolo 22 mln più bonus per arrivare a quota 25 ma il Parma punta a 25 mln senza bonus. Si potrebbe trovare la quadra definitiva sul prezzo ad una cifra intermedia.

"Piuttosto, il club nerazzurro spinge perché la formula sia quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato ad una condizione pressoché scontata. Peraltro, i rapporti tra le società sono talmente buoni che difficilmente la richiesta di viale Liberazione verrà respinta. Già, ma la contropartita tecnica da inserire di cui tanto si è parlato? Il nome è quello di Sebastiano Esposito, ma il suo trasferimento in Emilia avverrebbe comunque separatamente e attraverso una cessione a titolo definitivo. Anche su questo fronte si sta ragionando sui numeri: la quotazione dell’attaccante che lo scorso anno ha giocato nell’Empoli in prestito si aggira attorno ai 7-8 milioni. Potrebbe essere alzata, però, per ottenere la quadratura complessiva. Anche per il secondo degli Esposito, dunque, tutto dovrebbe essere risolto la prossima settimana", chiosa il CorSport.