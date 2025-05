Il club nerazzurro si appresta a chiudere il bilancio 2024/2025 in utile per la prima volta dal 2013/2014

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 10:53)

La finale di Champions League mette in palio per l'Inter altri 6,5 milioni di euro di premio UEFA, oltre ai 4 milioni garantiti dalla partecipazione alla Supercoppa europea.

Quest’ultima cifra riguarderebbe però il bilancio della prossima stagione. Il tutto si sommerebbe ai 132 milioni già guadagnati nel percorso europeo. "Il club nerazzurro si appresta a chiudere il bilancio 2024/2025 in utile, per la prima volta dal 2013/2014, anche se in quel caso si trattò di un risultato meramente contabile. Il fatturato dovrebbe far registrare un nuovo record. È molto realistico che superi i 500 milioni di euro, ma in verità è possibile che la cifra finale sia più vicina ai 600", sottolinea Tuttosport.

"Allo stesso tempo, l’Inter valuta di rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. A darne notizia è lo stesso club nell’ultimo report di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti Tv e sponsor. «Valutiamo periodicamente opzioni di finanziamento strategico per ottimizzare la nostra posizione finanziaria - si legge -, inclusi potenziali rifinanziamenti del debito esistente».

"Lo scenario, del resto, è mutato con l’ingresso al vertice di Oaktree, la cui solidità finanziaria potrebbe consentire tassi più favorevoli rispetto all’epoca Suning, quando i prestiti raggiungevano interessi a doppia cifra".

"Secondo “Bloomberg”, l’Inter guarda anche al mercato del private debt e starebbe promuovendo un’emissione riservata a investitori istituzionali per sostituire i bond in essere, seguendo un modello già sperimentato da altre società come Roma, Barcellona e Tottenham. I titoli “Us private placement”, destinati a fondi pensione e assicurazioni, garantirebbero tassi più bassi e scadenze più lunghe rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento sottoscritte nell’era Zhang".

"Le discussioni sono in fase preliminare, e non è escluso che la società nerazzurra possa fare riferimento anche ad altre soluzioni nel mercato del credito. In ogni caso, l’obiettivo sembra chiaro. Rifinanziare a condizioni più favorevoli, sfruttando i miglioramenti gestionali e contabili e i risultati sportivi ottenuti".

(Tuttosport)