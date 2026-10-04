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Ieri l’Inter ad Appiano ha affrontato in amichevole il Lumezzane. Gara vinta dai nerazzurri per 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Agbonifo. Ma più che il risultato, era importante per alcuni giocatori mettere minuti nelle gambe. Djed Spence, per esempio, non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra, complice un ritardo nella preparazione e un piccolo infortunio che ha allungato i tempi del rientro. Per l’inglese l’amichevole col Lumezzane è stata importante per tornare a mettere benzina nella gambe in vista del ritorno di campionato e Champions quando ci sarà bisogno di tutta la rosa.

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“Due tempi da 35’ sono bastati all’allenatore nerazzurro per raccoglie buone indicazioni sulla tenuta atletica dei ragazzi con cui sta lavorando in queste settimane. Sotto gli occhi della dirigenza e dello staff, Djed Spence ha potuto liberare i cavalli del suo motore per la prima volta a tinte nerazzurre. L’inglese è rimasto in campo per quasi un’ora. Non è ancora al 100%, ma la sgambata di ieri consolida sicuramente la candidatura per la gara con il Parma in programma sabato prossimo alle 18 al Meazza. Sarà con ogni probabilità l’occasione per l’esordio ufficiale dell’ex Tottenham”, sottolinea il Corriere dello Sport.

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“Contro gli emiliani ci sarà anche l’ex di turno Federico Dimarco. Ieri il numero 32 nerazzurro è rimasto in campo per tutta l’amichevole, a dimostrazione di aver superato ormai la distorsione al ginocchio. Buoni segnali sono arrivati anche da Curtis Jones, che sta sfruttando il lavoro di questi giorni per entrare sempre più nei meccanismi nerazzurri, e Mkhitaryan, candidato serio per dare un contributo importante nel momento in cui diversi compagni dovranno recuperare energie profuse generosamente con le loro nazionali. Provedel, rimasto imbattuto, non è stato particolarmente impegnato, ma la sua candidatura per il debutto nella prossima di campionato resiste: toccherà a Chivu decidere nei prossimi giorni se sarà quella l’occasione giusta per far riposare Pepo Martinez, reduce anche lui dal viaggio con la Spagna”.