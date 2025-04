Atteso il sold out sia per la sfida di questa sera contro il Cagliari che per il ritorno dei quarti di Champions con il Bayern

Andrea Della Sala Redattore 12 aprile 2025 (modifica il 12 aprile 2025 | 11:02)

Si entra nella parte calda della stagione e i tifosi dell'Inter non vogliono far mancare il loro apporto alla squadra. Oggi il Cagliari alle 0re 18, mercoledì il Bayern per il ritorno dei quarti di Champions: sarà bagno di folla a San Siro.

"L’aria da Triplete fa bene a tutti, tifosi compresi ovviamente: quelli dell’Inter si preparano a riempire San Siro tra oggi pomeriggio col Cagliari e mercoledì sera, quando Inzaghi e i suoi si giocheranno un posto in semifinale di Champions con il Bayern. Biglietti esauriti per oggi (ieri chiusa la rivendita dedicata agli Abbonati Plus), verso il sold out anche per il Bayern", riporta La Gazzetta dello Sport.