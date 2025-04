Torna in campo l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dalla bellissima vittoria in casa del Bayern Monaco, si rituffano nel campionato, che oggi gli mette di fronte il Cagliari a San Siro. Il mister ha tenuto a rapporto la squadra prima della rifinitura della vigilia, come spiega la Repubblica di oggi:

"Affrontare il Cagliari come fosse il Bayern Monaco, portando nelle partite normali la concentrazione di cui l’Inter è capace in quelle speciali. Questa la missione che Inzaghi ha dato ai suoi giocatori, nell’allenamento della vigilia della sfida di oggi alle 18 contro la squadra di Davide Nicola. «Sul pareggio di Parma, dico che dovevamo vincere. E lo sappiamo bene», ha tagliato corto il tecnico, in Germania. Tornato a casa, è determinato a serrare tutti i bulloni. Anche perché la struttura della squadra è solida, e a Monaco lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Se al Tardini i nerazzurri avessero difeso con l’intensità e la foga messe in campo in Baviera, difficilmente i ragazzi di Chivu avrebbero rimontato dallo 0-2 al 2-2".