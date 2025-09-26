Lo spagnolo potrebbe trovare la seconda maglia da titolare consecutiva nell'ottica della gestione prevista dal nuovo tecnico

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 10:13)

L'alternanza sarà diversa dal passato. Cristian Chivu ha chiarito come intende gestire i due portieri quest'anno. Per questo motivo non esistono paletti particolari, come ricorda anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"La serata storta di Torino, con una serie inattesa di errori, ha fatto montare una certa confusione attorno al futuro di Sommer, ma non ha cambiato l’impostazione decisa dall’allenatore. Lo svizzero è rimasto in campo anche ad Amsterdam, nonostante le pressioni esterne per un cambio immediato, e ha poi ceduto il posto a San Siro contro il Sassuolo (potrebbe fare lo stesso anche a Cagliari).

Il progetto interista non ha steccati. Non dipende dalle singole competizioni, ma dalla semplice necessità di rotazioni strategiche. Saranno date presenze corpose a Martinez, sia in Italia che in Europa, così da poterlo valutare sul campo con continuità. Sarà anche l’occasione di verificare la bontà di quei 13 milioni spesi per l’ex genoano nell’estate del 2024.

Un lungo test, insomma, che darà un risultato rotondo soltanto a fine stagione, quando si estinguerà il contratto del titolare e si dovranno definire le gerarchie del futuro. I prossimi mesi diranno se lo spagnolo sarà definitivamente pronto per prendere il posto come numero 1 o se dal mercato dovrà essere pescato un altro portiere “pesante”. A proposito, tra i nomi valutati già adesso per quella eventualità, c’è pure Elia Caprile che incroceranno entrambi domani. A Cagliari dovrà difendersi dal ritorno inferocito di Lautaro. L’impresa è impegnativa pensando che i sardi hanno perso in casa nelle ultime cinque volte contro i nerazzurri".