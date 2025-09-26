FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino

news

Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino

Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino - immagine 1
Lo spagnolo potrebbe trovare la seconda maglia da titolare consecutiva nell'ottica della gestione prevista dal nuovo tecnico
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'alternanza sarà diversa dal passato. Cristian Chivu ha chiarito come intende gestire i due portieri quest'anno. Per questo motivo non esistono paletti particolari, come ricorda anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"La serata storta di Torino, con una serie inattesa di errori, ha fatto montare una certa confusione attorno al futuro di Sommer, ma non ha cambiato l’impostazione decisa dall’allenatore. Lo svizzero è rimasto in campo anche ad Amsterdam, nonostante le pressioni esterne per un cambio immediato, e ha poi ceduto il posto a San Siro contro il Sassuolo (potrebbe fare lo stesso anche a Cagliari).

Inter, a Cagliari ancora con Martinez? Il piano di Chivu e il nuovo portiere nel mirino- immagine 2
Getty

Il progetto interista non ha steccati. Non dipende dalle singole competizioni, ma dalla semplice necessità di rotazioni strategiche. Saranno date presenze corpose a Martinez, sia in Italia che in Europa, così da poterlo valutare sul campo con continuità. Sarà anche l’occasione di verificare la bontà di quei 13 milioni spesi per l’ex genoano nell’estate del 2024.

Inter Chivu
Getty Images

Un lungo test, insomma, che darà un risultato rotondo soltanto a fine stagione, quando si estinguerà il contratto del titolare e si dovranno definire le gerarchie del futuro. I prossimi mesi diranno se lo spagnolo sarà definitivamente pronto per prendere il posto come numero 1 o se dal mercato dovrà essere pescato un altro portiere “pesante”. A proposito, tra i nomi valutati già adesso per quella eventualità, c’è pure Elia Caprile che incroceranno entrambi domani. A Cagliari dovrà difendersi dal ritorno inferocito di Lautaro. L’impresa è impegnativa pensando che i sardi hanno perso in casa nelle ultime cinque volte contro i nerazzurri".

Leggi anche
GdS – Cagliari-Inter, primo derby degli Esposito: tra loro una promessa solenne
Inter, Chivu sta lavorando sul dato che più sorprende: chiaro obiettivo dopo la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA