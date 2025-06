Nei prossimi giorni, tutti i giocatori impegnati fin qui con le nazionali e il resto della dirigenza si uniranno al resto dell'Inter negli USA per il Mondiale per Club. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

"Dall’Italia ha, comunque, volato una larga fetta del gruppo squadra impegnato in questa coda anomala di stagione, a partire dallo staff tecnico non ancora riunito per intero: mancava Aleksandar Kolarov, fresco vice di Chivu e ormai ex ct della Serbia Under 21. Unico dirigente in volo, il vice ds Dario Baccin, mentre il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio arriveranno nei prossimi giorni".