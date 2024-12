La Gazzetta dello Sportha scritto oggi di Piotr Zielinski e delle ottime sensazioni che sta seminando ad Appiano Gentile. "Se c’era qualche dubbio iniziale sulla possibile integrazione in un reparto già “fatto e finito” senza di lui, ogni minimo scetticismo è stato superato presto proprio per la capacità di ”Ziello” - Inzaghi lo chiama così, due elle – nel governare il pallone nello stretto, come piace all'allenatore nerazzurro. I problemini che Frattesi lamenta per se stesso, Zielinski non li ha mai mostrati", scrive la rosea.