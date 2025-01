Non è soltanto il numero delle partite a preoccupare i tifosi dell'Inter da qui a fine stagione. Bisogna anche considerare in effetti che tipo di impegni riserverà il calendario da qui a fine stagione. Lo fa Repubblica in edicola oggi: "Anche il calendario dell’Inter non scherza: oltre al derby, Inzaghi deve affrontare fuori casa Juve, Napoli e Atalanta.