Inter, Calhanoglu in forte dubbio per il derby: è il 4° infortunio stagionale

L’orizzonte del rientro sembra fissato per il derby contro il Milan del 2 febbraio, ma la sua presenza è fortemente a rischio. Il polpaccio è una zona delicata per un calciatore, e questo è già il quarto problema muscolare stagionale per il turco. Considerando anche il fitto calendario che vede l'Inter affrontare Fiorentina e Juventus subito dopo il derby, appare improbabile che venga corso alcun rischio sulla sua condizione.