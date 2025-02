L’Inter ha subito una sconfitta inaspettata e pesante contro la Fiorentina, registrando il primo k.o. con uno scarto di tre gol dal 2019, periodo in cui era in carica Luciano Spalletti.

La squadra nerazzurra, reduce da una serie positiva in campionato di 13 vittorie e 4 pareggi dopo il primo passo falso in stagione nel derby d’andata, si presentava invincibile in trasferta con otto successi consecutivi.