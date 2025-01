Prosegue l'emergenza infortuni in casa Inter: se da una parte bisogna registrare il ritorno in gruppo di Pavard (che potrebbe giocare uno spezzone di partita contro il Venezia), Inzaghi deve fare i conti con l'infortunio di Bisseck, che si unisce a quello di Calhanoglu. Senza dimenticare i problemi di Mkhitaryan, che verrà valutato fino all'ultimo per capire se potrà andare almeno in panchina domani contro i lagunari.

Così scrive il Corriere dello Sport: "In casa Inter infatti continua a piovere sul bagnato, visto che oltre alla mancata conquista del trofeo a Riyad si aggiungono i problemi fisici di diversi giocatori. Tralasciando il problema già superato di Thuram, uscito anzitempo in semifinale contro l'Atalanta e pronto a tornare titolare al Penzo, un'altra grana è arrivata a finale in corso con Calhanoglu costretto a uscire per una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Oggi verrà presa la decisione definitiva, ma l'orientamento attuale spinge verso la prudenza e quindi a non convocarlo per la trasferta in laguna.