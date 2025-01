Calhanoglu non sarà rischiato.Dovrebbe recuperare tra Bologna ed Empoli. In mezzo al campo ci sarà Asllani con Barella unica certezza. Come anticipato da Fcinter1908, anche Mkhitaryan dovrebbe essere out per la trasferta di Venezia. Inzaghi dovrebbe dare spazio a Zielinski, con Frattesi pronto a subentrare. Thuram ha recuperato e farà coppia con Lautaro. Pavard recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina.