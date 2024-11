In difesa tornerà Pavard che farà rifiatare Bastoni, con Bisseck sul centro-sinistra. Sulla corsia destra spazio a Dumfries per Darmian, mentre in mezzo riposerà uno tra Barella e Mkhitaryan: più probabile che sia l’armeno con Zielinski mezzala sinistra. Pure in attacco riposerà uno tra Thuram e Lautaro per lasciare spazio a Taremi. Tutti gli indizi portano al francese, considerato che quella col Venezia potrebbe essere la gara giusta per permettere al capitano di ritrovare quel gol che in campionato a San Siro gli manca dal 28 febbraio", si legge.